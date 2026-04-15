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15.04.2026 06:31:29
Boxlight gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Boxlight hat am 13.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -51,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 24,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -39,740 USD. Im Vorjahr waren -90,660 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 109,25 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 19,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 135,89 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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