Boxlight gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Boxlight äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boxlight -8,460 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 22,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at