Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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14.09.2026 05:58:34
Box's CEO Sells 15,000 Company Shares Worth Over $500,000 After the Stock Hit a 52-Week High
Chief Executive Officer Aaron Levie reported a sale of 15,000 shares of Box, Inc. (NYSE:BOX) on September 10, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($34.24); post-transaction value based on September 10, 2026 market close ($34.12).
Box is a mature SaaS infrastructure provider with $1.2 billion in annual revenue. The company's cloud-native platform differentiates itself through comprehensive content management capabilities, seamless collaboration features, and extensible application development frameworks that enable customers to automate complex business processes.
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