Boyaa Interactive International präsentierte in der am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,380 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 128,2 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 128,5 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at