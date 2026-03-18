18.03.2026 06:31:28

Boyaa Interactive International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Boyaa Interactive International hat am 15.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,06 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 143,59 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 116,6 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 150,0 Millionen HKD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,350 HKD. Im Vorjahr waren 144,31 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Boyaa Interactive International 467,67 Millionen HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 495,37 Millionen HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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