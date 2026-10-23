Boyd Gaming Aktie
WKN: 896499 / ISIN: US1033041013
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23.10.2026 21:44:03
Boyd Gaming: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Boyd Gaming (NYSE:BYD) announced adjusted revenue growth of 2% following property portfolio adjustments. The company's ability to fund large developments while repurchasing shares provides a clear blueprint for compounding value. Three things management said stand out.
Boyd Gaming reduced its total share count by 9.4% over the past year through stock repurchases. Management aims to maintain this pace by allocating $150 million each quarter toward buybacks alongside quarterly dividends.
The company is expanding its physical footprint outside core markets through major resort construction. Its project in Norfolk, Virginia, serves as the anchor for expansion into new gaming regions.
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