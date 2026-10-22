Boyd Gaming Corp. Q3 Income Drops

(RTTNews) - Boyd Gaming Corp. (BYD) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $124.933 million, or $1.71 per share. This compares with $1.439 billion, or $17.81 per share, last year.

Excluding items, Boyd Gaming Corp. reported adjusted earnings of $121.658 million or $1.67 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.3% to $990.455 million from $1.004 billion last year.

Boyd Gaming Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $124.933 Mln. vs. $1.439 Bln. last year. -EPS: $1.71 vs. $17.81 last year. -Revenue: $990.455 Mln vs. $1.004 Bln last year.