Boyd Group Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Boyd Group Services gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,70 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Boyd Group Services 1,09 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,03 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at