Boyd Group Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Boyd Group Services hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Boyd Group Services mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 30,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at