|
13.08.2026 06:31:29
Boyd Group Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Boyd Group Services hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,350 CAD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 29,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,08 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!