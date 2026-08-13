Boyd Group Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Boyd Group Services hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,350 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 29,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,08 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at