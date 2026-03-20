20.03.2026 06:31:28

Boyd Group Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Boyd Group Services veröffentlichte am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,26 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boyd Group Services 0,150 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,11 Milliarden CAD – ein Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boyd Group Services 1,05 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,15 CAD. Im letzten Jahr hatte Boyd Group Services einen Gewinn von 1,56 CAD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,40 Prozent auf 4,39 Milliarden CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,21 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,81 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 3,16 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at

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