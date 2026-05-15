Boyd Group Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Boyd Group Services hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,37 Milliarden CAD – ein Plus von 22,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boyd Group Services 1,12 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at