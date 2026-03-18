Boyd Group Services Stock Falls 12% Over Lower Earnings In FY

(RTTNews) - Shares of Boyd Group Services Inc. (BGSI) are falling about 12 percent on Wednesday morning trading after the company reported a decline in full-year net earnings to $18.4 million from last year's $24.5 million.

The company's stock is currently trading at $141.41, down 12.50 percent or $20.21, over the previous close of $161.62 on the New York Stock Exchange. It has traded between $134.22 and $183.10 in the past one year.

However, sales for the period rose 2.4 percent, to $3.142 billion from $3.070 billion in the previous year.