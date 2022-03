Boyd Group Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Boyd Group Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,701 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,19 Prozent auf 516,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 419,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Boyd Group Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,05 USD je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,87 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,66 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,11 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,86 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at