Boyd Group Stock Up 20% Since $141 IPO as $9 Million Fund Bet Signals Conviction
On February 17, 2026, AYAL Capital Advisors disclosed a new position in Boyd Group Services (NYSE:BGSI), acquiring 58,098 shares worth $9.26 million.According to an SEC filing dated February 17, 2026, AYAL Capital Advisors reported establishing a new position in Boyd Group Services during the fourth quarter of 2025. The fund acquired 58,098 shares, and the net position change was $9.26 million.Boyd Group Services is a leading provider of collision repair and auto glass services in North America, with a network of service centers operating under established regional brands. It serves both insurance companies and retail customers through its network of service centers in North America.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
