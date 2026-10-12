LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
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12.10.2026 18:23:38
Boykott in China belastet LVMH-Geschäft - Aktie verliert
PARIS (dpa-AFX) - Ein Boykott in China hat dem französischen Luxuskonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) einen Umsatzrückgang bei Mode und Leder eingebrockt. Im dritten Quartal lag der Erlös der Sparte auf vergleichbarer Basis fünf Prozent niedriger als im Vorjahr, wie der Konzern am Montag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Konzernweit wuchs der Erlös dadurch nur um gut ein Prozent auf 18,5 Milliarden Euro und verfehlte auf organischer Basis die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für die LVMH-Aktie ging es daraufhin im nachbörslichen Handel abwärts.
Viele Chinesen hatten die Hauptmarke Louis Vuitton im Juli und August boykottiert, nachdem diese einen Marken-Rechtsstreit gegen den heimischen Teehersteller Molly Tea gewonnen hatte. Manch einer hielt es für unfair, dass der Weltkonzern den viel kleineren Teehersteller vor Gericht gezerrt hatte. Die Mode- und Ledersparte habe unter einer rückläufigen Nachfrage in China gelitten, schrieb LVMH.
Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die LVMH-Aktie am Abend mehr als zwei Prozent. An der Börse hat sie im laufenden Jahr schon mehr als 40 Prozent eingebüßt. Ein Großteil der Luxusbranche bekommt den Rückgang der Nachfrage zu spüren. Aber kein anderer der großen Konzerne hat an der Börse so viel an Wert verloren wie LVMH./stw/nas
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Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|372,10
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