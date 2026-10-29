Bozhon Precision Industry Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bozhon Precision Industry Technology A hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,53 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bozhon Precision Industry Technology A 0,380 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,13 Milliarden CNY – ein Plus von 76,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bozhon Precision Industry Technology A 1,78 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at