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29.10.2026 06:31:29
Bozhon Precision Industry Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bozhon Precision Industry Technology A hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,53 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bozhon Precision Industry Technology A 0,380 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,13 Milliarden CNY – ein Plus von 76,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bozhon Precision Industry Technology A 1,78 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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