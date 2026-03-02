Bozhon Precision Industry Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bozhon Precision Industry Technology A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 73,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,92 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,68 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,32 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Bozhon Precision Industry Technology A 0,890 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,16 Prozent auf 6,57 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,23 CNY und einem Umsatz von 5,99 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at