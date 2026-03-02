02.03.2026 06:31:29

Bozhon Precision Industry Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bozhon Precision Industry Technology A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 73,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,92 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,68 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,32 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Bozhon Precision Industry Technology A 0,890 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,16 Prozent auf 6,57 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,23 CNY und einem Umsatz von 5,99 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen