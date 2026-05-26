ALBERT Aktie

ALBERT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RA2 / ISIN: JP3126460009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.05.2026 14:25:00

BP: Mineralölunternehmen feuert Albert Manifold - EU billigt Verkauf von Raffinerie in Gelsenkirchen

BP entbindet seinen bisherigen Chef Albert Manifold von allen Aufgaben – und macht ihm Vorwürfe. Die EU-Kommission genehmigt derweil den umstrittenen Verkauf der Gelsenkirchener Konzernraffinerie an die Klesch-Gruppe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten