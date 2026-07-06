Equinor ASA Aktie
WKN DE: A2JLT6 / ISIN: US29446M1027
|Explorationsprojekt
|
06.07.2026 20:20:00
BP-Aktie: Bay-du-Nord-Anteile an Equinor abgestoßen
Der britische Ölmulti teilte am Montag mit, der Verkauf seines 37,2-Prozent-Anteils sei Teil einer Vereinfachung seines Portfolios. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Das Projekt befindet sich etwa 500 Kilometer vor der Küste von Neufundland und Labrador im Flemish Pass Basin. BP erklärte, dass es weiterhin 100 Prozent der Anteile an zwei Explorationslizenzen vor der Küste von Neufundland und Labrador hält.
DJG/DJN/rio/ros/uxdDOW JONES
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