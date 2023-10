BP-Aktie: BP hebt Prognose für mittelfristiges EBITDA an

Der britische Energiekonzern BP erwartet im Jahr 2030 nun ein EBITDA in der Spanne von 53 bis 58 Milliarden Dollar, bei einem Ölpreis von 70 Dollar pro Barrel, wie er in einer Präsentation vor seinem Investorentag in Denver mitteilte. Bisher hatte BP das operative Ergebnis in der Spanne von 51 bis 56 Milliarden Dollar gesehen.

Etwa 10 bis 12 Milliarden Dollar des Konzernziels entfallen auf Wachstumsmotoren für die Energiewende, wie aus den Folien hervorgeht.

Die Anhebung der Prognose beruht auf einem erwarteten Anstieg des EBITDA aus sogenannten "resilienten Kohlenwasserstoffen", - also Öl - und Gasproduktion sowie Raffination - das nun zwischen 41 und 44 Milliarden gesehen wird, gegenüber den zuvor prognostizierten 39 bis 42 Milliarden Dollar.

Die Prognose für das Konzern-EBITDA im Jahr 2025 in Höhe von 46 bis 49 Milliarden Dollar beließ BP ebenso unverändert bei wie seine Investitionsziele für 2025 und 2030.

Von Elena Vardon

LONDON (Dow Jones)