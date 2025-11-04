BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850518 / ISIN: US0556221044

Besser als erwartet 04.11.2025 11:30:00

BP-Aktie dennoch im Minus: Mehr Gewinn als erwartet - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben

Der Öl- und Gaskonzern BP hat trotz eines schwächeren Beitrags seiner Ölhandelssparte im dritten Quartal 2025 mehr verdient als erwartet und sein Ziel für die Erlöse aus Veräußerungen im Gesamtjahr angehoben.

Wie der in London ansässige Konzern mitteilte, betrug der bereinigte Gewinns zu Wiederbeschaffungskosten - eine Kennzahl, die mit dem von US-Ölkonzernen ausgewiesenen Nettogewinn vergleichbar ist - 2,21 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr, als Analysten mit im Mittel 2,02 Milliarden Dollar erwartet hatten. Im Vorquartal hatte BP 2,35 Milliarden Dollar verdient.

BP geht nun davon aus, dass die Veräußerungserlöse in diesem Jahr über 4 Milliarden Dollar liegen werden. Bislang hatte das Unternehmen 3 bis 4 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 460 Pence

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte den Briten am Dienstag ein solides Quartal. In der Telefonkonferenz stünden Portfoliomaßnahmen und Kosteninitiativen im Fokus.

Die BP-Aktie notiert am Dienstag in London zeitweise 0,87 Prozent tiefer bei 4,44 GBP.

DOW JONES / dpa-AFX Broker

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

