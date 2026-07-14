BP Aktie
WKN: 850518 / ISIN: US0556221044
|Iran-Konflikt im Blick
|
14.07.2026 09:16:00
BP-Aktie dennoch stärker: Schwächeres 2. Quartal bei der Upstream-Ölproduktion erwartet
Der britische Energiekonzern navigiert weiterhin durch die Turbulenzen an den Energiemärkten, die durch den Iran-Konflikt verursacht werden.
Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Upstream-Produktion im zweiten Quartal voraussichtlich zwischen 2,17 Millionen und 2,22 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag liegen, ein Rückgang von 2,34 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag im ersten Quartal. BP führte den Rückgang auf saisonale Wartungsarbeiten und die Auswirkungen der Störungen im Nahen Osten zurück.
BP verweist in seinem Update auf Gewinne durch eine starke Entwicklung im Ölhandel im zweiten Quartal in Folge, kurz bevor erneute Kämpfe im Nahen Osten einen neuen Schub an Volatilität an den Energiemärkten auslösten.
Die BP-Aktie notiert am Dienstag in London zeitweise 2,38 Prozent höher bei 5,17 GBP.
DJG/DJN/uxd/brb
Dow Jones Newswires
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (Spons. ADRS)
|
07.07.26
|BP-Aktie fester: Bay-du-Nord-Anteile an Equinor abgestoßen (Dow Jones)
|
27.05.26
|BP-Aktie tiefer: Geschasster Chairman weist Darstellung seines Verhaltens zurück (Dow Jones)
|
28.04.26
|Ausblick: BP gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: BP zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.04.26
|Ölmarkt im Blick: US-Iran-Konflikt lässt Aktien von Exxon, Chevron, BP und Shell schwanken (finanzen.at)
|
19.03.26
|BP-Aktie gefragt: Portfoliobereinigung schreitet voran (finanzen.at)
|
05.02.26
|Bilfinger-Aktie im Minus: Einstieg in BP-Megaprojekt für grünen Wasserstoff (Dow Jones)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: BP stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu BP plc (Spons. ADRS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (Spons. ADRS)
|36,20
|1,12%