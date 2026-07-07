Equinor Aktie

Equinor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675213 / ISIN: NO0010096985

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Explorationsprojekt 07.07.2026 11:08:00

BP-Aktie fester: Bay-du-Nord-Anteile an Equinor abgestoßen

BP-Aktie fester: Bay-du-Nord-Anteile an Equinor abgestoßen

BP verkauft seinen Anteil am Öl-Explorationsprojekt Bay du Nord vor der kanadischen Küste an Projektpartner Equinor.

Der britische Ölmulti teilte am Montag mit, der Verkauf seines 37,2-Prozent-Anteils sei Teil einer Vereinfachung seines Portfolios. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Das Projekt befindet sich etwa 500 Kilometer vor der Küste von Neufundland und Labrador im Flemish Pass Basin. BP erklärte, dass es weiterhin 100 Prozent der Anteile an zwei Explorationslizenzen vor der Küste von Neufundland und Labrador hält.

An der London Stock Exchange gewinnt das Papier am Dienstag zeitweise 1,62 Prozent auf 475 Pence.

DJG/DJN/rio/ros/uxd

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Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com

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