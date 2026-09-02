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WKN: 850518 / ISIN: US0556221044

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Führungswechsel 02.09.2026 16:09:46

BP-Aktie gibt ab: Ian Tyler übernimmt Chairman-Posten dauerhaft

BP-Aktie gibt ab: Ian Tyler übernimmt Chairman-Posten dauerhaft

BPs Interims-Chairman Ian Tyler wird dir Rolle dauerhaft übernehmen.

Wie der in London ansässige Ölkonzern mitteilte, tritt die Ernennung mit sofortiger Wirkung in Kraft. Zuvor habe es einen Suchprozess nach internen und externen Kandidaten gegeben.

Tyler trat dem Board im April 2025 als Non-Executive Director bei. Er wurde am 26. Mai zum Interim-Chairman ernannt. Zuvor hatte BP Albert Manifold abberufen und dabei "ernsthafte Bedenken" hinsichtlich der Unternehmensführung und des Verhaltens angeführt.

Tyler ist derzeit Vorsitzender der Grafton Group und Senior Independent Director von Anglo American. Zuvor war er Vorsitzender von Cairn Energy und fungierte als Non-Executive Director von BAE Systems.

"Ich freue mich, dass das Board Ian Tyler einstimmig zum Vorsitzenden von BP ernannt hat. Ian bringt bedeutende Erfahrung mit, um Führungsteams zu fordern und zu unterstützen, während er gleichzeitig starke Unternehmensführung und Aufsicht im Namen der Aktionäre aufrechterhält", sagte Amanda Blanc, Senior Independent Director von BP.

Blanc werde bei der Jahreshauptversammlung 2027 nicht zur Wiederwahl als Senior Independent Director antreten, teilte BP mit.

Im Londoner Handel gibt die BP-Aktie zeitweise um 0,7 Prozent auf 5,38 Pfund ab.

Von Michael Hennessey

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Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com,M DOGAN / Shutterstock.com

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