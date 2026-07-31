BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Überprüfung von Vermögen
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31.07.2026 09:41:04
BP-Aktie kaum verändert: Verkaufsprozess für Nordsee-Anteile eingeleitet
Der britische Konzern teilte mit, er werde das Geschäft potenziellen Käufern anbieten. Zu den Vermögenswerten gehören fünf Förderzentren in der zentralen Nordsee und westlich der Shetlandinseln. Das Nordsee-Geschäft von BP beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter.
In London steigt die BP-Aktie zeitweise um minimale 0,06 Prozent auf 5,443 GBP.
DOW JONES
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Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com,M DOGAN / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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