BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Überprüfung von Vermögen 31.07.2026 09:41:04

BP-Aktie kaum verändert: Verkaufsprozess für Nordsee-Anteile eingeleitet

BP-Aktie kaum verändert: Verkaufsprozess für Nordsee-Anteile eingeleitet

Der Energiekonzern BP hat im Rahmen einer Überprüfung seiner Vermögenswerte einen Verkaufsprozess für sein Geschäft in der britischen Nordsee eingeleitet.

Der britische Konzern teilte mit, er werde das Geschäft potenziellen Käufern anbieten. Zu den Vermögenswerten gehören fünf Förderzentren in der zentralen Nordsee und westlich der Shetlandinseln. Das Nordsee-Geschäft von BP beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter.

In London steigt die BP-Aktie zeitweise um minimale 0,06 Prozent auf 5,443 GBP.

DOW JONES

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