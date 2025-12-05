BP Aktie

WKN: 850518 / ISIN: US0556221044

Medienbericht 05.12.2025 16:39:00

BP-Aktie mit Verlusten: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak

Der britische Energiekonzern BP führt einem Zeitungsbericht zufolge fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf seines Schmierstoffgeschäfts Castrol an der US-Infrastrukturinvestor Stonepeak für mehr als 8 Milliarden US-Dollar.

Käufer sei der US-Infrastrukturinvestor Stonepeak, der Kaufpreis wird auf ehr als 8 Milliarden US-Dollar beziffert. Noch sei kein endgültiger Vertrag abgeschlossen worden, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf informierte Personen. Die Verhandlungen könnten noch scheitern oder andere Bieter könnten auftauchen.

BP hat Castrol im Februar zum Verkauf gestellt.

Stonepeak und BP lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung ab.

Die BP--Aktie gibt in London zeitweise 1,94 Prozent auf 4,56 GBP nach.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 11:22 ET (16:22 GMT)

DOW JONES

Aktien in diesem Artikel

BP plc (Spons. ADRS) 30,80 -3,14% BP plc (Spons. ADRS)
BP plc (British Petrol) 5,17 -2,67% BP plc (British Petrol)

