BP Aktie
WKN: 850518 / ISIN: US0556221044
|Medienbericht
|
05.12.2025 16:39:00
BP-Aktie mit Verlusten: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak
Käufer sei der US-Infrastrukturinvestor Stonepeak, der Kaufpreis wird auf ehr als 8 Milliarden US-Dollar beziffert. Noch sei kein endgültiger Vertrag abgeschlossen worden, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf informierte Personen. Die Verhandlungen könnten noch scheitern oder andere Bieter könnten auftauchen.
BP hat Castrol im Februar zum Verkauf gestellt.
Stonepeak und BP lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung ab.
Die BP--Aktie gibt in London zeitweise 1,94 Prozent auf 4,56 GBP nach.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 11:22 ET (16:22 GMT)
DOW JONES
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (Spons. ADRS)
|30,80
|-3,14%
|BP plc (British Petrol)
|5,17
|-2,67%
