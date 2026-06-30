BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850518 / ISIN: US0556221044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ruhestand 30.06.2026 16:26:40

BP-Aktie niedriger: Vizechefin Carol Howle verlässt Konzern

BP-Aktie niedriger: Vizechefin Carol Howle verlässt Konzern

Die Vizechefin von BP, Carol Howle, geht noch in diesem Jahr in den Ruhestand, wie der Energiekonzern mitteilte.

Damit verliert die neue CEO Meg O'Neill eine wichtige Stütze. Howles Rücktritt nach mehr als zwanzig Jahren bei BP ist der jüngste Abgang an der Spitze des Ölkonzerns. Sie war erst im April offiziell zur stellvertretenden CEO ernannt worden. Zuvor hatte sie seit Dezember vergangenen Jahres als Interimschefin fungiert, nachdem der vorherige CEO Murray Auchincloss nach weniger als zwei Jahren an der Spitze des Konzerns zurücktrat.

Als O'Neill im April die Leitung von BP übernahm, erklärte sich Howle bereit, den Übergang als ihre Stellvertreterin zu unterstützen. Dieser Posten wird nicht nachbesetzt, wie BP mitteilte.

Howle leitet derzeit auch das umfangreiche Handels- und Versorgungsgeschäft von BP. Ihr Nachfolger in dieser Position wird Sam Skerry, der derzeit als Leiter des Bereichs M&A bei BP tätig ist.

In London verliert die BP-Aktie zeitweise 1,07 Prozent auf 4,68 Pfund.

Von Adam Whittaker

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BP-Aktie gefragt: Portfoliobereinigung schreitet voran

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten