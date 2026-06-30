BP-Aktie niedriger: Vizechefin Carol Howle verlässt Konzern

Die Vizechefin von BP, Carol Howle, geht noch in diesem Jahr in den Ruhestand, wie der Energiekonzern mitteilte.

Damit verliert die neue CEO Meg O'Neill eine wichtige Stütze. Howles Rücktritt nach mehr als zwanzig Jahren bei BP ist der jüngste Abgang an der Spitze des Ölkonzerns. Sie war erst im April offiziell zur stellvertretenden CEO ernannt worden. Zuvor hatte sie seit Dezember vergangenen Jahres als Interimschefin fungiert, nachdem der vorherige CEO Murray Auchincloss nach weniger als zwei Jahren an der Spitze des Konzerns zurücktrat.

Als O'Neill im April die Leitung von BP übernahm, erklärte sich Howle bereit, den Übergang als ihre Stellvertreterin zu unterstützen. Dieser Posten wird nicht nachbesetzt, wie BP mitteilte.

Howle leitet derzeit auch das umfangreiche Handels- und Versorgungsgeschäft von BP. Ihr Nachfolger in dieser Position wird Sam Skerry, der derzeit als Leiter des Bereichs M&A bei BP tätig ist.

In London verliert die BP-Aktie zeitweise 1,07 Prozent auf 4,68 Pfund.

Von Adam Whittaker

DOW JONES