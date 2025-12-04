BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Medienbericht
|
04.12.2025 17:38:40
BP-Aktie: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak
Noch sei kein endgültiger Vertrag abgeschlossen worden, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf informierte Personen. Die Verhandlungen könnten noch scheitern oder andere Bieter könnten auftauchen.
BP hat Castrol im Februar zum Verkauf gestellt.
Stonepeak und BP lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung ab.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 11:22 ET (16:22 GMT)
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com,Jeff Whyte / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
04.12.25
|'FT': BP kurz vor Verkauf des Schmierstoff-Produzenten Castrol (dpa-AFX)
|
04.12.25
|BP in advanced talks to sell $8bn Castrol unit to US group Stonepeak (Financial Times)
|
04.12.25
|BP in advanced talks to sell $8bn Castrol unit to US group Stonepeak (Financial Times)
|
04.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
|25.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5,31
|0,80%
|BP plc (Spons. ADRS)
|31,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.