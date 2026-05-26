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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Zusammenschluss 26.05.2026 13:47:38

BP-Aktie schwächelt: Raffinerie Gelsenkirchen darf verkauft werden - Chairman muss gehen

BP-Aktie schwächelt: Raffinerie Gelsenkirchen darf verkauft werden - Chairman muss gehen

Der Mineralölkonzern BP darf aus EU-Sicht seine Raffinerie in Gelsenkirchen an den Raffineriebetreiber Klesch-Gruppe verkaufen.

Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit. Die Unternehmen hätten nur eine begrenzte gemeinsame Marktstellung. Bei großen Übernahmen prüft die Brüsseler Behörde, ob dadurch unverhältnismäßig große Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können.

Die Raffinerie Gelsenkirchen ist eine der größten Deutschlands. Der aus zwei Standorten bestehende Komplex kann jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Rohöl verarbeiten. Hergestellt werden vor allem Kraftstoffe für den Straßen- und Luftverkehr. Produziert werden auch Rohstoffe für die petrochemische Industrie.

Rund 1.800 Beschäftigte

Der integrierte Raffineriekomplex mitsamt Tanklager in Bottrop beschäftigt laut BP-Angaben von März rund 1.800 Menschen. Der Konzern hatte im März angekündigt, die Raffinerie an die konzernunabhängige Klesch-Gruppe zu verkaufen. Der Verkauf soll nach einer Zustimmung der Behörden noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden, hieß es damals.

Die auf Malta ansässige Klesch-Gruppe des US-Amerikaners A. Gary Klesch betreibt in Europa zwei Ölraffinerien: die Raffinerie Heide im schleswig-holsteinischen Kreis Dithmarschen und eine Raffinerie im dänischen Kalundborg.

Bericht: Bundesministerium prüft

Das Bundeswirtschaftsministerium prüft laut einem "Spiegel"-Bericht von April ebenfalls den Verkauf der Raffinerie und nimmt dafür eine Investitionsprüfung vor. Hinter der auf Malta ansässigen Klesch-Gruppe stehe ein undurchsichtiges Firmenkonstrukt in der Steueroase Jersey, berichtete der "Spiegel". Der Staat kann unter bestimmten Voraussetzungen den Erwerb von Firmen durch nicht-europäische Investoren untersagen.

BP-Chairman Albert Manifold mit sofortiger Wirkung abberufen

p> BP-Chairman Albert Manifold tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Wie BP mitteilte, hat der Board einstimmig entschieden, dass Manifold nicht länger als Chairman fungieren soll, nachdem der Board von Problemen im Zusammenhang mit Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten erfahren habe, die als inakzeptabel erachtetet würden. Manifold hatte im Oktober als Chairman bei dem britischen Energiekonzern übernommen. Laut BP soll Ian Tyler diese Rolle nun übergangsweise übernehmen. Manifold war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

In London gibt die BP-Aktie zeitweise 4,34 Prozent auf 5,27 Pfund ab.

BRÜSSEL/GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) / Dow Jones

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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