BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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01.06.2026 21:34:08
BP backs Amanda Blanc to lead second chair search despite City unease
Oil major’s senior independent director took lead on appointing shortlived chair Albert ManifoldWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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