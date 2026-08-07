BP Castrol KK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BP Castrol KK hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,45 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat BP Castrol KK mit einem Umsatz von insgesamt 4,27 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at