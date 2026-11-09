BP Castrol KK legte Quartalsergebnis vor

BP Castrol KK hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 13,16 JPY gegenüber 12,34 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at