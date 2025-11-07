BP Castrol KK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BP Castrol KK hat am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 12,34 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,87 JPY je Aktie erzielt worden.

BP Castrol KK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at