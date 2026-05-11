BP Castrol KK stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BP Castrol KK hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 14,18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP Castrol KK 3,29 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,40 Prozent auf 3,39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at