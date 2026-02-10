BP Castrol KK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BP Castrol KK gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 12,71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP Castrol KK 10,68 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP Castrol KK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,02 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 45,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 40,61 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat BP Castrol KK im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,69 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 13,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at