BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|
27.05.2026 01:02:53
BP chair’s departure turns spotlight on Meg O’Neill to deliver swift turnaround
Albert Manifold’s behaviour and use of personal devices cited as factors in his removal over conduct and governance concernsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!