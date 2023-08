BP erhöht trotz Gewinneinbruch im 2. Quartal Dividende

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)--Der britische Energiekonzern BP hat im zweiten Quartal wegen eines schwächeren Öl - und Gashandels einen Gewinnrückgang verbucht. Im Vorjahreszeitraum waren die Gewinne durch den Anstieg der Rohstoffpreise infolge des Krieges in der Ukraine getrieben worden. BP legte zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar auf.

Die zentrale Ergebniskennziffer - der bereinigte Gewinn auf Basis der Wiederbeschaffungskosten - brach auf 2,29 Milliarden US-Dollar ein, nach 8,45 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis verfehlte damit die vom Konzern zusammengestellte Konsensschätzung von Analysen, die mit einem Rückgang auf 3,50 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Der starke Rückgang ist auf niedrigere Raffineriemargen, ein schwaches Ergebnis im Ölhandel und niedrigere Öl- und Gasumsätze zurückzuführen und folgt einem ähnlichen Muster wie bei anderen Energiekonzernen. Am Donnerstag meldete der ebenfalls im FTSE 100 notierte Konzern Shell für das zweite Quartal einen Einbruch des Nettogewinns um 64 Prozent, was ebenfalls auf schwächere Energiepreise und niedrigere Raffineriemargen zurückzuführen war.

Der Nettogewinn von BP fiel von 9,26 Milliarden im Vorjahreszeitraum auf 1,79 Milliarden Dollar. Der operative Cashflow ging von 10,86 Milliarden auf 6,29 Milliarden Dollar zurück, während sich die Nettoverschuldung von 22,82 Milliarden auf 23,66 Milliarden Dollar erhöhte.

"Ein weiteres Quartal, in dem wir Leistung erbringen und uns gleichzeitig wandeln. Unsere zugrunde liegende Leistung war widerstandsfähig mit guten Mittelzuflüssen - in einer Zeit bedeutender Turnaround-Aktivitäten und schwächerer Margen in unserem Raffineriegeschäft", sagte CEO Bernard Looney.

Der multinationale Energieriese hob seine Dividende von 6,006 Cents im Vorjahreszeitraum auf 7,72 Cents an und kündigte für das dritte Quartal einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar an, der bis zur Vorlage der Drittquartalszahlen abgeschlossen sein soll. Im vorangegangenen Quartal hatte BP 1,75 Milliarden Dollar für den Erwerbe eigener Aktien ausgegeben.

BP hält an seiner Vergütungspolitik fest, 60 Prozent des überschüssigen Cashflows an die Aktionäre zurückzugeben, und rechnet in diesem Jahr mit Rückkäufen für insgesamt rund 4,0 Milliarden Dollar. Dabei bestehe die Kapazität, die Dividenden jährlich um 4 Prozent zu erhöhen, basierend auf der aktuellen Ölpreis-Prognose von rund 60 Dollar pro Barrel, teilte das Unternehmen mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2023 03:54 ET (07:54 GMT)