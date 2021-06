BP erwägt offenbar Ausgliederung des Irak-Geschäfts

BP arbeitet mehreren Informanten zufolge an einem Plan, sein Irak-Geschäft in ein eigenständiges Unternehmen auszugliedern.

Der Plan ist Teil der Strategie des Ölmultis, seine Assets und Investitionspläne in Richtung CO2-ärmere Energieerzeugung umzuschichten.

In dem neuen Unternehmen wäre BPs Anteil am riesigen irakischen Rumaila-Ölfeld - einem der größten der Welt - angesiedelt. Auch wäre das neue Unternehmen den Plänen zufolge im gemeinsamen Besitz mit der China National Petroleum Corp., einem der lokalen Partner des britischen Unternehmens, so die Informanten. Das neue Unternehmen würde seine eigenen Schulden halten, getrennt von BP, und es wird erwartet, dass es Gewinne über Dividenden ausschüttet, fügten die Personen hinzu.

Der Plan zielt darauf ab, BP mehr Flexibilität zu geben, um in CO2-arme Energie zu investieren, indem er dem Unternehmen ermöglicht, seine Ausgaben für Öl und Gas zu reduzieren, sagten die Personen.

BPs Plan für sein irakisches Geschäft ähnelt den Informanten zufolge seinen Plänen in Angola.

Damit die BP PLC eine neue Gesellschaft für ihre irakischen Aktivitäten gründen kann, müsste sie zunächst die Zustimmung der staatlichen Basra Oil Company und der nationalen irakischen Ölgesellschaft, der State Organization for Marketing of Oil (SOMO), einholen, die Teil der Rumaila Operating Organization sind.

