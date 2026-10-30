BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|
30.10.2026 15:56:31
BP Expects Weaker Fourth-Quarter Trading During Lower Market Volatility
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
30.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für BP auf 720 Pence - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
29.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|30.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|30.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|30.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|7,51
|-0,08%
|BP plc (Spons. ADRS)
|45,00
|0,00%
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