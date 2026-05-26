ALBERT Aktie
WKN DE: A14RA2 / ISIN: JP3126460009
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26.05.2026 14:25:00
BP feuert Albert Manifold - EU billigt Verkauf von Raffinerie in Gelsenkirchen
BP entbindet seinen bisherigen Chef Albert Manifold von allen Aufgaben – und macht ihm Vorwürfe. Die EU-Kommission genehmigt derweil den umstrittenen Verkauf der Gelsenkirchener Konzernraffinerie an die Klesch-Gruppe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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