BP forciert Umbau zum Ökostrom-Konzern - Gewinnsprung durch hohe Preise

London (Reuters) - Der britische Ölmulti BP hat 2021 von steigenden Öl- und Gaspreisen profitiert und das beste Ergebnis der vergangenen acht Jahre eingefahren.

Das stimmte den Vorstand für seinen Konzernumbau hin zum Ökostromproduzenten zuversichtlich. "Es geht nur um eine Sache, nur um eine Sache – die Umsetzung der Strategie, die wir entworfen haben. Das funktioniert", sagte BP-Chef Bernard Looney am Dienstag Reuters. "Die vergangenen zwei Jahre haben unseren Glauben an die Chancen der Energiewende bestärkt."

Looney kündigte an, die Investitionen auf 14 bis 15 Milliarden Dollar zu erhöhen nach 12,8 Milliarden im Vorjahr. "Wir beschleunigen das Greening von BP", so Looney. BP werde die Wachstumschancen nutzen, die die Energiewende biete. Der Energieriese will seine Öl- und Gasproduktion bis 2030 um 40 Prozent drosseln und gleichzeitig das Geschäft mit Erneuerbaren Energien ausbauen.

Im vergangenen Jahr erzielte BP einen Gewinn von 12,8 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 5,7 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Gleichzeitig sank die Verschuldung um 8,3 Milliarden auf 30,6 Milliarden Dollar.

Mit der Erholung der Volkswirtschaften von der Pandemie sind die Erdgas- und Strompreise seit Mitte vergangenen Jahres auf einem Höhenflug. Auch beim BP-Rivalen Shell haben höheren Energiepreise die Kassen klingeln lassen. Der bereinigte Gewinn schoss 2021 auf 19,3 Milliarden Dollar von 4,85 Milliarden Dollar im Jahr zuvor.