BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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02.09.2026 18:49:15
BP gets the chair it wants rather than the one it needed
What Ian Tyler can do is shore up the rest of the board, seeking directors with traits and competences he lacksWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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|04.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|BP plc (Spons. ADRS)
|38,10
|0,53%
|BP plc (British Petrol)
|6,35
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