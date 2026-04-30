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30.04.2026 06:31:29
BP gewährte Anlegern Blick in die Bücher
BP präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,21 EUR. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat BP 44,67 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,57 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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