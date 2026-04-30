BP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BP hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 GBP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,25 Milliarden GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38,78 Milliarden GBP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at