BP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BP hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,22 GBP. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,060 GBP je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 50,89 Milliarden GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 35,90 Milliarden GBP umsetzen können.

Redaktion finanzen.at