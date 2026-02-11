BP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BP präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 GBP gegenüber -0,100 GBP im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 35,63 Milliarden GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,70 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,20 Prozent verringert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,96 Prozent auf 143,67 Milliarden GBP ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 148,05 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at