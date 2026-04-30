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30.04.2026 06:31:29
BP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
BP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52,17 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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