BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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02.06.2026 19:37:21

BP held talks about selling £2bn of UK North Sea assets to Ithaca

Oil major still exploring a deal despite failed discussions as CEO Meg O’Neill pursues restructuringWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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