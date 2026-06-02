BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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02.06.2026 19:37:21
BP held talks about selling £2bn of UK North Sea assets to Ithaca
Oil major still exploring a deal despite failed discussions as CEO Meg O’Neill pursues restructuringWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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02.06.26
|BP held talks about selling £2bn of UK North Sea assets to Ithaca (Financial Times)
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02.06.26
|BP held talks about selling £2bn of UK North Sea assets to Ithaca (Financial Times)
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02.06.26
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02.06.26
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