BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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09.06.2026 06:00:16
BP investors push for change at ‘mismanaged kingdom’
Lack of detail on why Albert Manifold was fired sows doubts over culture overhaulWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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